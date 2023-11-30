محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع ضيفه لاسك لينز النمساوي، مساء اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة اليورباليج.

تشكيل ليفربول ضد لاسك لينز

حراسة المرمى: كيفين كيهلير.

الدفاع: جو جوميز- إبراهيما كوناتي - جاريل كوانساه - كوستاس تسيميكاس.

الوسط: وتارو إندو - ريان جرافينبيرش- هارفي إليوت.

الهجوم: محمد صلاح- كودي جاكبو- لويس دياز.

ترتيب مجموعة ليفربول في الدوري الأوروبي

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط فيما يأتي لاسك لينز في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط خلف فريقي تولوز الوصيف برصيد 7 نقاط وسانت جيلواز صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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غيابات ليفربول أمام لاسك لينز

وصلت قائمة إصابات ليفربول إلي 5 لاعبين حيث إنضم أليسون بيكر حارس المرمى وديوجو جوتا إلي كل من ستيفان بايتيتش وأندرو روبرتسون وتياجو ألكانتارا.

ويغيب عن ليفربول في مباراة اليوم الخميس ضد لاسك لينز الثنائي أليسون بيكر الحارس الأول للريدز والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا بعد إصابتهما في قمة مانشستر سيتي الأخيرة بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

وأكدت تقارير صحفية على أن جوتا سيغيب عن ليفربول أمام لاسك لينز اليوم وفولهام بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي حتي يتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها ضد السيتيزنز لكن هناك توقعات بغياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلي 3 أسابيع لمعاناته من إصابة في العضلة الضامة.

بطل العالم في الشطرنج يدعو محمد صلاح للعب مباراة

وجه بطل العالم في الشطرنج النرويجي ماجنوس كارلسن، الدعوة لـ محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، لمواجهة قوية بعد تصريحات الأخيرة، بعشقه للعب الشطرنج على الإنترنت.

وكشف محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن لعبته المفضلة بخلاف كرة القدم، والخدعة التي يقوم بها مع منافسيه عبر الإنترنت.

وأكد محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنه يعشق لعبة الشطرنج ويقوم بمواجهة منافسين مختلفين عبر الإنترنت قائلا: "ألعب كل يوم حرفيًا، أنا مدمن هذه اللعبة".

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