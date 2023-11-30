إصابة 6 أشخاص في حريق بأسوان بسبب انفجار أسطوانة غاز

أصيب 6 أشخاص في حريق بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، بعد انفجار أسطوانة غاز وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا من مدير الحماية المدنية يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل أحد المنازل الكائن بقرية بهاريف بحري نجع الرأس التابعة لمركز أسوان، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة ٦ أشخاص إصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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