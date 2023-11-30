الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

المشرف العام على القومي لذوي الإعاقة يشهد حفل ختام أنشطة قادرون باختلاف في دمنهور

جانب من الاحتفالية,
جانب من الاحتفالية, فيتو

شهدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، والدكتورة إيمان كريم - المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الحفل الختامي لأنشطة وفعاليات مكتب قادرون باختلاف البحيرة والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة اليوم بالصالة المغطاة بدمنهور وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة. 

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حيث بدأت الفعالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ بليغ عبد النبي، ثم قام وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة بإلقاء كلمة رحب خلالها بكافة الحضور، ثم أستعرض نبذه عن مكتب قادرون باختلاف البحيرة والأنشطة التي يقدمها المكتب لذوي الهمم وأيضًا البطولات الدولية التي حصل عليها أبطال قادرون باختلاف.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، قد أولي ملف "قادرون باختلاف" عناية ورعاية خاصة، كما أنه أسهم بقوة فى تغيير نظرة المجتمع لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم وكذا سياسة الدولة فى دمجهم فى العديد من الأنشطة والأحداث، مشيرة إلي أن الدعم لأصحاب الهمم والقدرات لم ولن يتوقف حتي يتم تمكينهم من كافة حقوقهم والمشاركة والتفاعل مع المجتمع، وأيضًا المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، علي الجهود المبذولة فى مجال الألعاب البارالمبية، مؤكدة دعم كافة مؤسسات وأجهزة المحافظة لهذه الجهود، مشيرة إلي قيام المحافظة بدعم المواهب وذلك من خلال مؤسساتها الرياضية والثقافية والتعليمية ومنها دار الأوبرا بدمنهور والتي تشرف بوجود فريق المواهب بها من أبنائنا من القادرون باختلاف. 

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فى كلمتها على أن قضايا الأشخاص ذوي الهمم، حظيت باهتمام كبير بعد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لها، فقد تم تخصيص عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي ساعد على تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ هذا التاريخ كانت الانطلاقة الكبيرة على الجانب التشريعي وكذا تمتعهم بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع.

 فقد كفل لهم القانون الحق في الإتاحة والتيسير وألزم الدولة بإزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم، والتي تمثل تفعيلا لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي والتمكيني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

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احتفالية السيسي دمنهور البحيرة ذوى الهمم

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