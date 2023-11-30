الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

تحرك جديد ضد سائق أشعل النار في مخبز وقتل عاملًا بعين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة عين شمس، باستعجال التحريات الخاصة بسائق قام بإضرام النيران فى مخبز مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين انتقامًا منهم لاتهامه بسرقة مبلغ مالي في عين شمس، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا  بنشوب حريق ووجود متوفى ومصابين بأحد العقارات بدائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمخبز كائن بالطابق الأرضي بالعقار "غير مرخص" نتج عنه وفاة (عامل بذات المخبز "يحمل جنسية إحدى الدول" - متأثرًا بإصابته بحروق)، وكذا إصابة (مالك المخبز – عامل بذات المخبز "يحملان جنسية إحدى الدول "مصابين بحروق متفرقة بالجسم " تم نقلهما للمستشفى) واحتراق بعض محتويات المخزن.

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وبسؤال المصابين قررا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين (سائق "يحمل ذات الجنسية" - مقيم بدائرة القسم)، لقيامهم باتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل المخبز قام على إثرها الأخير بإحضار زجاجة بها مادة سريعة الإشتعال "بنزين" وإلقائها داخل المخبز محل البلاغ محدثًا التلفيات والإصابات المنوه عنها والتي أودت بحياة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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حريق بمخبز قسم شرطة عين شمس نيابة عين شمس مشادة كلامية عين شمس

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