الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بحوث الصحراء يرفع درجة الاستعداد القصوى لزراعة القمح والشعير بالمناطق الحدودية

زراعة القمح والشعير،
زراعة القمح والشعير، فيتو

رفع مركز بحوث الصحراء درجة الاستعداد القصوى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل (القمح والشعير والفول) من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوي المعتمدة والتواصل المستمر مع المزارعين من أجل زياده المساحات المنزرعة ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلى والذى يعتبر جزء من الأمن القومي لمصر.


وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذه التكليفات تنفيذا لخطة وزارة الزراعة في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة “مصر ٢٠٣٠” وضمن خطة المركز التي تعتمد على الجانب التطبيقي للبحوث العلمية بما يخدم خطة الدولة فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة مشددا على أن سيناء تأتى على رأس أولويات البحوث العلمية للباحثين فى مركز بحوث الصحراء نظرا لأنها تحتل أهمية كبرى فى خطة الدولة للتنمية الشاملة.

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وأوضح شوقى تنفيذا لهذه الخطة قامت محطة بحوث شمال سيناء ( الشيخ زويد )  التابعة للمركز بعمل قوافل إرشادية لتعريف مزارعي سيناء على زراعة المحاصيل الاستراتيجية ( القمح والشعير وفول مريوط ٢ ) وتعريفهم بأهم الأصناف المتأقلمة مع ظروف المنطقة واستخدام الممارسات الزراعية السليمة والحديثة للحصول على إنتاج اقتصادي عالٍ والتي من أهمها الالتزام بمواعيد الزراعة الأمثل من نصف نوفمبر إلى اوائل ديسمبر ويجب ألا يتم التأخير عن ذلك حتى لا يحدث نقص فى المحصول واختيار الأصناف الملائمة مع ظروف البيئة بشمال سيناء بالنسبة لمحصول القمح هو صنف ( مصر ٣ - سدس ١٤ ) أما محصول الشعير فهو صنف ( جيزة ١٢٣ - جيزة ١٣٨ ) ويجب الحصول على التقاوى من منافذ بيعها التابعة للوزارة. أما بالنسبة لمحصول فول مريوط ٢ الذى يتميز بأنه متحمل الإصابة بأمراض الذبول والأعفان والأصداء والتبقعات ويوصل إنتاجه من ١٤ إلى ١٨ أردبا فى الفدان فتم عمل عدد ١٥ حقلا ارشاديا تعليميا بمناطق متفرقة بمركز ومدينة الشيخ زويد وتوزيع التقاوى على المزارعين بالمجان لتشجعهم على زراعته و ذلك من خلال دور المحطة الإرشادي والتنموى فى شمال سيناء.


وأكد شوقى أن المركز يسعى من خلال المحطات البحثية لتقديم الدعم للمزارعين سواء إرشادية أو فنيا أو عينيا من خلال خبراء مركز بحوث الصحراء والمتخصصين فى مجال الزراعات الصحراوية.


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مركز بحوث الصحراء زراعة المحاصيل الاستراتيجية القمح الشعير التقاوي المعتمدة الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء مصر ٢٠٣٠ سيناء

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