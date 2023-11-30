الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

الإعدام والمؤبد لتجار مخدرات بالإسكندرية

محكمه جنايات الإسكندرية،
محكمه جنايات الإسكندرية، فيتو

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة،  بمعاقبة كل من "م.م.ح" و"ح.ع.م"، بالإعدام شنقا ومعاقبة كل من " ي.إ.ع" بالسجن المؤبد والسجن 7 سنوات للمتهم "ح.ع.م"، وتغريم كل من المتهمين مبلغ مالي قدرة خمسمائة ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة والمبالغ المالية والسيارة المضبوطين، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بتشكيل عصابي بغرض الاتجار وجلب مخدر الهيروين داخل البلاد.

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صدر الحكم عضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بإجماع الآراء.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2500 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين بتشكيل عصابي لجلب المواد المخدرة بقصد الاتجار داخل البلاد.


كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، الي قيام المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق جلبها من سيناء مستخدمين في ذلك السيارة الرقمية ( س ج ا  6974 )، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما وتفتيش السيارة، نفاذا لاذن النيابة انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجدهم وابصرتهم مستقلين السيارة، وبضبطهما وتفتيشهم والسيارة عثر بحوزة المتهم الأول علي قطعة اسطوانية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي قطعة اسطوانية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثالث عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بها علي حقيبة تحوي بداخلها على عدد 34 أسطوانة هيروين، وتوصلت التحريات أن المتهمين ألفوا عصابة بزعامة المتهم الرابع الذي امدهم بالأموال والسيارة المضبوطة لجلب تلك المواد المخدرة، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن عدد 36 قطعة اسطوانية المضبوطة داخل السيارة  والاسطوانتين المضبوطين بحوزة الأول والثاني لمخدر الهيروين، وتبين للمحكمة أن المواد المخدرة تزن حوالي 16 كيلو جراما لمخدر الهيروين، وأجرت المحكمة معاينة للمواد المخدرة، والسيارة المضبوطة، وأصدرت حكمها المتقدم بإجماع الآراء.

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