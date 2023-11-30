بدء التحقيق مع شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

بدأت النيابة العامة، التحقيق مع شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تديرها راقصة تدعى قشطة داخل أحد كباريهات الجيزة، بمنطقة العجوزة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين الـ٢٠٠٠ لـ١٠٠٠٠ جنيه في الساعة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

الأعمال المنافية للآداب داخل كباريه

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن 8 سيدات تقودهن راقصة تدعى قشطة كونت شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل كباريه، بجوار وزارة الشباب والرياضة بمنطقة العجوزة بمقابل مادي.

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وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهن وبمواجهة المتهمات اعترفن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بهدف جني المال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.