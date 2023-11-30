الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي،
سعر الريال السعودي، فيتو

سعر الريال السعودي اليوم، استقر سعر الريال السعودي  أمام الجنيه المصري، في نهاية تعاملات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية.

 

سعر الريال السعودي اليوم 

وننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

Advertisements

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات اليوم الخميس في البنوك  

وشهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في ختام تعاملات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

 

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.64 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.96 جنيه للشراء، و39.13 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.21 جنيه للشراء، و35.37 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.81 جنيه للشراء، و100.26 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع. 

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.86 جنيه للشراء، و20.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.34 جنيه للشراء، و20.43 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 ببداية تعاملات

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.65 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الريال السعودى البنك المركزى المصرى اسعار العملات البنك التجارى الدولى cib سعر الريال السعودى اليوم

مواد متعلقة

هبوط جديد يضرب مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 30-11-2023

استمرار حبس المتهمين بترويج العملات الأجنبية المقلدة للنصب على المواطنين

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-11-2023 في بداية التعاملات

الأكثر قراءة

الرئيس الإسرائيلي يلتقي محمد بن زايد في الإمارات

محمد رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب، والأخير يعلق

شيء يدعو للفخر، حفاوة عربية بما فعله أمير قطر مع الرئيس الألمانى على سلم الطائرة (فيديو)

آخر كلام عن زواج آمال ماهر من ثري إماراتي، المطربة تكشف لـ فيتو الحقيقة كاملة

آخر تطورات أسعار الذهب مساء اليوم الخميس في ختام التعاملات

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

أول رد من الزمالك على انتقال زيزو للشباب السعودي في الميركاتو الشتوي

طرح البوستر الرسمي لـ فيلم "أبو نسب" وهذا موعد عرضه بالسينمات

Advertisements

منوعات

المزيد

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 30-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 30-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بكاء الرجل في المنام وعلاقته بانتهاء المشكلات والأزمات الأسرية

لم يرد بها نص والبعض يراها بدعة، 25 دعاء ليوم الخميس

نصيحة مهمة من أمين الفتوى للأزواج بسبب كثرة حلف الطلاق

المزيد
الجريدة الرسمية