الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

دعاء فاروق تكشف أسرارا وكواليس لأول مرة حول إصابة زوجها بالسرطان

الإعلامية دعاء فاروق
الإعلامية دعاء فاروق وزوجها؛ فيتو

تحل الإعلامية دعاء فاروق وزوجها في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس"، في العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل على قناة "الحياة".


ويعد اللقاء هو أول ظهور تليفزيوني تكشف دعاء فاروق من خلاله أسرارا وكواليس خاصة تذاع لأول مرة حول إصابة زوجها بسرطان القولون، والظروف الصعبة التي مروا بها.

 

قرار ارتداء الحجاب


كما تكشف دعاء فاروق خلال الحلقة عن عملها كمضيفة طيران ثم مذيعة وقرارها بارتداء الحجاب، ويتحدث الزوجان خلال الحلقة عن حياتهما الخاصة وأولادهما.

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