"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدا تجاريا روسيًّا لبحث سبل التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدا روسيًّا تجاريا، بالتعاون مع المركز الروسي للتصدير ومجموعة من الشركات الروسية، وضم الوفد ٢٠ شركة روسية.

جاء ذلك بحضور بافيل كسيدي القنصل العام الروسي وعدد من ممثلي الشركات الروسية وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ محمود مرعي، والمهندس البديوي السيد وأحمد الكاتب، وعدد من ممثلي الشركات المصرية.

خلال اللقاء قدم أشرف أبو إسماعيل عضو مجلس الإدارة نبذة عن تاريخ الغرفة، ودورها في تطوير قطاعي التجارة والصناعة.

Advertisements

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الروسية ممتدة منذ ما يزيد عن 80 عامًا، وهناك تعاون في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

من جانبه، أكد بافيل كسيدي القنصل العام الروسي أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والروسية في العديد من القطاعات.

وأضاف أن أبرز تلك القطاعات الحاصلات الزراعية والمنشآت الطبية ومزارع الدواجن والمراكز والمنشآت الطبية والمستشفيات ومصانع المبردات وخدمات التبريد وتكنولوجيا المعلومات.

كما شمل اللقاء البحث حول تنمية العلاقات الاقتصادية في المجالات التالية قطاع السياحة والنقل الدولي والبناء والإنشاء والقطاع الفندقي.

وكان قد زار وفد روسي المنطقة الحرة بالإسكندرية وعدد من المصانع بها، بالإضافة إلى مصانع التصدير خارج المنطقة الحرة بمنطقة مرغم الصناعية لتفعيل اتفاقية البريكس.

والتقى الوفد الروسي الذي تكون من أصحاب شركات ومديري أكثر من ٢٠ شركة روسية، أيمن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أسامة أبو المجد رئيس الإدارة المركزية لخدمات المستثمرين، إيهاب محي الدين رئيس جمعية مستثمرين المنطقة الحرة، خالد نصر الدين مدير مركز خدمات المستثمرين.



وأبدى الوفد الروسي إعجابه بما شاهدوه من مصانع للتصدير للخارج وجودة الصناعة المصرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصدير داخل المنطقة الحرة وخارجها، وأكدوا استثمارهم في الإسكندرية بعدة مجالات بعد تلك الجولة في مصانع ناتورا اجرو تريد لتصدير الفاكهة، أليكس ابريلز لتصدير الملابس الجاهزة، أليكس كولد للمواد الغذائية، قطن باشا للمنسوجات المنزلية، نيل لين جروب شركة تبارك للوجستيات والنقل البري.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الروسي اجتماعا بالغرفة التجارية بالإسكندرية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية والأكاديمية العربية.