حبس تاجر سلاح بحوزته 19 بندقية آلية وخرطوش وذخائر في أسيوط
أمرت النيابة العامة، بحبس تاجر سلاح فى أسيوط، بحوزة 19 بندقية وذخائر قبل ترويج بضاعته وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عامل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (7 بنادق آلية – 12 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.
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