الخميس 30 نوفمبر 2023
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سياسة

أمين الشعب الجمهوري: الدفع بالمرشح حازم عمر لم يكن «كمالة عدد»

المؤتمر الانتخابي
المؤتمر الانتخابي الثالث للمرشح الرئاسي حازم عمر،فيتو

أكد محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن مصر تمر بمرحلة هامة، لاسيما في ظل حالة الزخم السياسي المرتبط بالانتخابات الرئاسية. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري. 

ونفى أن يكون الدفع بمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية "كمالة عدد"، مشيرا إلى أن الترشح جاء وفق مقومات أبرزها أن للشعب الجمهوري قاعدة شعبية في كل محافظات الجمهورية.

 

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وقال: اختيار المرشح الرئاسي حازم عمر، باعتباره رجل دولة، ويحوز على ثقة المواطنين والتنظيمات الحزبية، فضلا عن الذي يمتلكه من خبرات سياسية على مدار تاريخه.

وأكد أبو هميلة، أن برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر، من أفضل برامج مرشحي الأحزاب في الانتخابات الرئاسية، نظرا لما يتضمنه من حلول واقعية لكافة المشكلات التي يعاني منها جموع المواطنين.

وقال: برنامجنا متكامل ويعبر عن طموحات وتطلعات المواطنين، وأملنا كبير في كل قيادات الحزب وأعضائه في تحقيق الحلم.

وطالب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، قيادات وأعضاء الحزب بالتواجد بكثافة أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على المشاركة ودعم مرشح الحزب، المهندس حازم عمر.
 وطالبت الدكتورة إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، المصريين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لما يمثله من أهمية كبيرة.

وقالت: الانتخابات الرئاسية هي الحدث الأهم في هذه المرحلة ليس داخل مصر فقط، وإنما للعالم كله، لما لمصر من أهمية كبيرة على الصعيد العالمي. 

وتابعت: برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر "متكامل" في ملفات الصحة والتعليم والاقتصاد والحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن العمل على إصلاح المحليات والعمل على إصدار قانون الإدارة المحلية لتحسين جودة الحياة للمواطنين. 

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