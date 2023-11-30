«بص عليا كويس.. حازم هو الريس».. هتافات مؤيدي حازم عمر بالمؤتمر الانتخابي

أكدت الدكتورة إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن الانتخابات الرئاسية هي الحدث الأهم في هذه المرحلة ليس داخل مصر فقط، وإنما للعالم كله، لما لمصر من أهمية كبيرة على الصعيد العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد.

وبدأ المؤتمر فعالياته بالسلام الجمهوري، كما شهد هتافات للمرشح الرئاسي حازم عمر: "بص عليا كويس.. حازم هو الريس"، "يا حازم يا بلاش.. واحد غيره مينفعناش".

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كما تم عرض خلال المؤتمر فيلم تسجيلي تضمن ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي.

وأشارت إيمان طلعت، إلى أن برنامج المرشح الرئاسي "متكامل" يتناول الصحة والتعليم والاقتصاد والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن من أبرز المستهدفات رفع كفاءة الإنتاج المحلي.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن العمل على إصلاح المحليات والعمل على إصدار قانون الإدارة المحلية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ودعت إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، والخروج لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لما يمثله من أهمية كبيرة.