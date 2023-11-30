الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

قرار جديد ضد عاطلين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه بالقاهرة

قرار جديد ضد عاطلين
قرار جديد ضد عاطلين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه،فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال تحريات المباحث العامة لشخصين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير المشروع في مجال تسفير المواطنين للخارج، والنصب عليهم بالقاهرة والشرقية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمين بمحافظتي "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاحتيال على المواطنين وراغبي السفر للخارج، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

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 وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 7 ملايين جنيه.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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