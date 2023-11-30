حبس عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية في الإسكندرية

أمرت نيابة العطارين، بحبس عاطل لتزوير المحررات الرسمية الحكومية في الإسكندرية وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بعض المحررات والمستندات والشهادات منسوب صدورها لهيئات حكومية "مقلدة – سيارة – هاتف محمول – جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحص الأجهزة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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