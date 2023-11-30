اجتماع نائب محافظ البحيرة مع العاملين بالتعليم لحثهم على المشاركة الإيجابية بالعملية الانتخابية

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وتجهيز المدارس، والمقار الانتخابية بكافة وسائل الراحة لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات وضرورة توفير كراسي ومظلات، وأماكن انتظار مناسبة أمام مقار اللجان الانتخابية، وذلك لتهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، مشيرة إلى ضرورة توعية طلاب المدارس بحث أولياء الأمور وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية كونه واجبا وطنيا على كل مصري.

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جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ البحيرة مع مجلس أمناء المدارس، والعاملين بالتربية والتعليم،بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد، والدكتورة إيمان كريم - رئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة، ويوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والمهندسة هالة عبد الله - مدير هيئة الأبنية التعليمية،وعبد الرحمن صالح - رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وعدد كبير من أعضاء مجالس أمناء المدارس بالتربية والتعليم.

وخلال الاجتماع رحبت نائب محافظ البحيرة برئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة معربة عن سعادتها باهتمام المجلس بدعم ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم ومشاركتهم في شتي المجالات.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع على الجهود الكبيرة التي تقوم بها المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لذوي الهمم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية،والمشاركة في كافة الفعاليات بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لهم في المشاركة السياسية مشيرة إلي دور المجلس الاستشاري التطوعي لشئون ذوي الإعاقة بالبحيرة، كأحد المحاور والتوجيهات الأساسية، الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لذوي الهمم ودمجهم فى المجتمع ويهدف الى تقديم التسهيلات والتيسيرات لهم وذلك من خلال تفعيل القوانين والتشريعات وإقامة الفعاليات المتنوعة لدمجهم بالمجتمع، والتدخل العاجل لدي المؤسسات الحكومية والاجتماعية لاستيفاء متطلباتهم.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أهمية المشاركة السياسية الإيجابية لذوي الإعاقة ودور المجلس في هذا الشأن والإجراءات التيسيرية المقدمة لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات تفعيل المشاركة الفعالة بالعملية الانتخابية ومنها توفير نموذج الاقتراع بطريقة برايل بالمقرات الانتخابية بداخل وخارج مصر بالإضافة إلي إتاحة خط ساخن لغرفة العمليات للتواصل مع المجلس لمتابعة العملية الانتخابية وتلقي الشكاوي والعمل على حلها.