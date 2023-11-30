الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري علي عبده بالجناح المصرى في مؤتمر المناخ 28

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فيتو

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المغامر والرحّالة المصري علي عبده، الذى وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على دراجة كهربائية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28، حيث انطلقت رحلته  الاستثنائية من جمهورية مصر العربية في الأول من أكتوبر ٢٠٢٣،  قطع خلالها  مسافة تجاوزت ٤٠٠٠ كم خلال ٥٨ يوما، زار فيها ٤٠ مدينة عربية، مرورًا بالمملكة العربية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، قبل أن يختتم رحلته في دولة الإمارات.

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مؤتمر  المناخ COP 27

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المغامر المصرى نظم خلال رحلته فعاليات وأنشطة في المدارس والجامعات والنوادي بهدف زيادة الوعي حول التحديات البيئية وأهمية العمل المناخي، خاصة بين الشباب، وذلك فى إطار جهوده كسفير للتنمية المستدامة، وسلط  الضوء خلال رحلته على مبادرات الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

وأشارت وزيرة البيئة أن رحلة المغامر "الرحلة إلى قمة المناخ 28" تأتي برعاية رئاسة الدورة الـ٢٧ من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) وجامعة الدول العربية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويونيسف مصر، ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، ونادي السيارات والرحلات المصري، والمجلس العربي للشباب، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الخاصة في الدول التي تشملها الرحلة.

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مؤتمر المناخ 28 يتبنى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والإمارات تساهم بـ100 مليون دولار

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انطلاق فعاليات جناح الأديان في مؤتمر المناخ 28 غدا

 

ولفتت الوزيرة إلى أن مشاركة المغامر علي عبده في مؤتمر المناخ COP 28  يعتبر خطوة لتعزيز دور الشباب في القضايا الهامة ورفع الوعي بأهمية التحرك للمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

جديرًا بالذكر أن المغامر علي عبده يعد العربي الأول الذي يُسجل رقمًا قياسيًا على مركبة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأول عربي يسجل رقمًا قياسيًا على دراجة نارية، وكان المغامر المصرى قد نظم خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 "الرحلة إلى قمة المناخ 27”. وحقق فيها رقمًين قياسيًين على دراجة كهربائية داخل دولة جمهورية مصر العربية في رحلة جاب فيها كل محافظات مصر.

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