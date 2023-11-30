الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسوان يكرم القيادات النسائية المشاركة ببرنامج المرأة تقود (صور)

محافظ اسوان يكرم
محافظ اسوان يكرم قيادات المراة،فيتو

كرم  اللواء أشرف عطية محافظ أسوان 90 من القيادات النسائية ضمن الفعاليات الختامية للمرحلة الخامسة لبرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات المصرية "، والذى تم تنظيمه على مدار أسبوعين بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز محافظة أسوان للتنمية المستدامة والتدريب، وذلك بحضور متدربى الأكاديمية الدكتور هبه خالد، والدكتور سامر النجار، والدكتور طارق مصطفى.

وخلال الفعاليات أشاد اللواء أشرف عطية بدور المرأة الرئيسى بالمجتمع بإاعتبارها شريكا أساسيا في كافة عمليات التنمية والتطوير الجارية بمختلف قطاعات العمل، حيث أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية، كما أنها حققت المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى بفضل جهود المرأة، والتى كان أآخرها حصول المحافظة على المركز الأول فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضى عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة.

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وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة، مطالبًا القيادات النسائية بأهمية الاستفادة من هذا البرنامج التدريبى الهادف، ليتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة، وخاصة فى ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان، للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة، حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب فى كافة المجالات.

ومن جانبه قدم متدربىو الأكاديمية شكرهم لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذى قدمه لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبى، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى.

وفى ختام الفعاليات أهدى محافظ أسوان دروع لمتدربى الأكاديمية الوطنية تقديرًا للتعاون المشترك والمثمر بين الجانبين فى المجال التدريبى لخدمة سيدات أسوان.

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