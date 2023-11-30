قرار جديد في قضية طبيب الساحل خلال أيام بمحكمة النقض

تقدم المحامي أشرف نبيل ضم المتهم الثاني والمتهمة الثالثة إلى موكله المتهم الأول أحمد شحته والصادر ضدهم أحكام في قضية قتل طبيب الساحل وذلك بمذكرة الطعن التي يعدها ومن المقرر تقديمها خلال أيام إلى محكمة النقض، وذلك خلال الفترة المقبلة، لتحديد ما إذا كان سيتم تعديل الحكم الصادر ضد المتهمين أم لا.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة، في قضية قتل طبيب الساحل أسامة توفيق صبور.

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حيثيات الحكم

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعددا العزم المصمم على قتله، وأعدا لهذا الغرض عقاقير مخدرة، واستدرجاه تحايلًا إلى وحدة سكنية، وما أن دلف إليها حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار محدر أفقده الوعي، ونقلاه إلى المقبرة وأمعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله.

المتهمين خطفوا المجني عليه

وأضافت الحيثيات أن المتهمين خطفوا المجني عليه بالتحايل، وذلك بأن استدرجاه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة السكنية المعدة سلفا، بأن هاتفته المتهمة الثالثة وطلبت منه توقيع كشف طبي منزلي على والدتها، فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان تواجد المتهم الأول وأبعدوه لمكان قصى عن بيئته وذويه.

سرقة الهاتف المحمول

كما سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي والبطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليه كرها عنه، وذلك بأن قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقه بأداة صاعق كهربائي، فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته.

ووقعت جريمة القتل بقصد التخلص من عقوبة الجرائم آنفة البيان.

قرار المحامي

قرر المحامي أشرف نبيل، ضم المتهمين الثاني والثالثة إلى موكله المتهم الأول أحمد شحته، وذلك بمذكرة الطعن التي يعدها ومن المقرر تقديمها خلال أيام إلى محكمة النقض.

وجاء في نص أقوال المتهم الرئيسي بقتل طبيب الساحل في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل، والمحال إلى محكمة الجنايات.

س: اسمك وسنك

ج: أحمد شحاتة 32 سنة طبيب عظام في معهد ناصر



س: ما تفصيلات اعترافك ؟

ج: في 3 يونيو كنت بمر بضائقة مالية فقعدت مع ممرض شغال معايا واتفقت معاه على استدراج زميلي أسامة صبور واحتجازه داخل شقة، وطلب فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه.

وتابع:عملت كدة لأني عارف أنه غني وعلى طول شايل كروت ائتمانية كتير وفلوس بالعملات الأجنبية.



س: وماذا حدث بعد ذلك ؟

ج: طلبت المحامية من المجني عليه الكشف الطبي عليها، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها المجني عليه في اليوم التالي، وأول ما دكتور أسامة وصل برفقة العامل، قيدناه أنا والعامل وحقناه بالمخدر فأغشي عليه، وسرقنا حافظة نقوده وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقنا هاتفه وأتلفناه خشية تتبعه، ولما بدأ يستعيد وعيه حقناه بالمخدر مرة أخرى، ونقلناه لعيادتي بالساحل فجر اليوم التالي خشية افتضاح أمرنا.



وأضاف المتهم: أخفيناه في العيادة داخل حفرة كنا قد أعددناها سلَفًا لذلك، وادعيت أنها لتخزين أدوية فيها، ولما استعاد المجني عليه وعيه حينئذ، وحاول الاستغاثة خدرته مرة ثالثة وتركته دون مأكل أو مشرب ليومين متتابعين حتى توفى، فدفناه أنا والعامل المتهم الثاني داخل الحفرة وفررنا هاربين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد. ش 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، وأحمد. ف 27 سنة محبوس، وإيمان. م 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدوا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاموا باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.