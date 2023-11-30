الخميس 30 نوفمبر 2023
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رياضة

محمد صلاح خارج ترشيحات لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر نوفمبر الجاري.

افضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي 


وشهدت اختيارات البريميرليج، غياب الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، رغم تصدرهما لقائمة الهدافين في المسابقة.

وجاءت قائمة المرشحين كاملة، كالآتي:

جيرمي دوكو (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) - كامينسكي (لوتون) - هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) - رحيم ستيرلينج (تشيلسي) - تافيرنر (بورنموث).
 

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وتسلم محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول جائزة لاعب الشهر عن شهر أكتوبر من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير.

 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول صورة لمحمد صلاح وعلقت: “تهانينا يا مو، للشهر الثاني على التوالي، الملك المصري يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور”.

ومن ناحيته كشف خبير الانتقالات العالمي فابرزيو رومانو عن موقف ليفربول من رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز في الشتاء المقبل في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه.

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وقال رومانو عبر حسابه بموقع x (تويتر سابقًا): "في السوق الشتوي سيبقى في ليفربول بالتأكيد، أرى محمد صلاح جزء كبير من مشروع ليفربول ولكن في السوق الصيفي؛ سيكون الوضع معقدًا أكثر".

ورفض ليفربول عرضا يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل بيع صلاح إلى اتحاد جدة في صيف 2023.

تحركات جديدة لضم محمد صلاح 

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.

ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.

وأشارت إلى أن تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في إنجلترا.

وأوضحت أن صلاح بوصفه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم، فإنه لا يزال مرغوبا بشدة في السعودية.

ويبدو أن رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، لن يكون خيارا مطروحا في الميركاتو الشتوي المقبل، لأن اللاعب لديه التزام بالمشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

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