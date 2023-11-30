اتحاد الكاراتيه يعلن موعد انطلاق بطولة الجمهورية التنشيطية رد الجميل

الكاراتيه، يستعد الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، لتنظيم بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه تحت مسمى “رد الجميل“ في نسختها الأولى، وذلك خلال يومي 3 و4 ديسمبر المقبل على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة الناشئين من تحت 5 سنوات وحتى 18 سنة كاتا، ومن تحت 7 سنوات حتى 18 سنة كاتا وكوميتيه.

وتضم هذه البطولة جوائز مالية قيمة كثيرًا، حيث يحصل الحاصل على المركز الأول على 50 ألف جنيه، بينما يحصل الحاصل على المركز الثاني على 30 ألف جنيه، والحاصل على المركز الثالث والرابع 10 آلاف جنيه لكل منهما.

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وكان قد عُقِد اجتماع بمقر الاتحاد المصري للكاراتيه للاستعدادات النهائية للبطولة، وترأس الاجتماع الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والنائب سيد نصر رئيس نائب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي، والدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، والدكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس شمال إفريقيا، والأستاذ خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد.



الكاراتيه

وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالنتائج المميزة لأبطال مصر في رياضة الكاراتيه علي مستوي الكبار وذوي الهمم، في بطولة العالم ببودابست في المجر الشهر الماضي، حيث حصل منتخب الكاراتيه للكبار علي المركز الثاني بثمانية ميداليات ومنتخب ذوي الهمم علي المركز الأول بتسعة ميداليات.



جدد الدكتور أشرف صبحي حديثه حول الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.