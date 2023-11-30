الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تستكمل أعمال حملتها في أسوان (صور)

تستكمل الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أعمال حملتها " معًا للتوقيع والتصديق على بروتوكول مابوتو "في أقصى جنوب مصر" محافظة أسوان من خلال التعريف البروتوكول الخاص بحقوق المرأة الأفريقية والملحق بالميثاق الأفريقي للشعوب وحقوق الإنسان والمعروف باسم "بروتوكول مابوتو" ومدى أهمية التوقيع والتصديق علية ويأتي استهداف النساء في جنوب مصر من أجل رفع وعيهم ببنود البروتوكول ودراسة الاستفادة منه.

ويشارك بالورشة 25 من قيادات العمل المجتمعى والسياسى بمختلف الفئات المجتمعية المتنوعة بالإضافة إلى وتحديدا أمانات المرأة بالأحزاب السياسية وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة بالأقصر وعدد من الإعلاميين وقيادات المجتمع المدني بعد أن استهدفت الجمعية عدد من المحافظات منها "الأقصر وإسكندرية وبورسعيد والدقهلية" شارك في الورشة وتهدف الورشة إلى التأكيد على أهمية التوقيع والمصادقة على البروتوكول كآلية إقليمية لحقوق المرأة.

Advertisements

تعقد ورشة العمل بالتعاون مع شبكة SOAWR (شبكة التضامن مع حقوق المرأة الأفريقية)، وهي منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق المرأة ومقرها نيروبي - كينيا، وسيحاضر في الورشة التي تستمر على مدار ثلاث أيام كلا من وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ونبيل شلبي، المحامي وخبير حقوق الإنسان، وأحمد تمام، الباحث والخبير الحقوقي والتنموي.

وستناقش ورشة العمل عدد من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة بموجب التشريعات الوطنية وآليات المرأة الدولية والإقليمية كما يتم شرح بنود بروتوكول مابوتو من خلال تدريب تفاعلي بين المشاركات من اجل الحصول علي بعض الملاحظات من المشاركات وترتيب أهميتها وذلك طبقا للتنوع الجغرافي والثقافي فى المجتمعات المحلية وفي الوقت نفسه.

يذكر أن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تنفذ حملة من اجل التصديق علي بروتوكول مابوتو والخاص بالمرأة الافريقية من خلال استهداف مكونات المجتمع المصري (الإعلام – المجتمع المدني - المجالس القومية - أمانات المرأة في الاحزاب - البرلمانيين) إيمانا منها باهمية المشاركة الايجابية والنظر إلى الآليات الدولية والإقليمية بإرادة ذاتية من الدولة المصرية من اجل مواكبة التشريعات الوطنية والآليات الدولية والإقليمية وفي القلب منها الاليات الافريقية

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تؤكد على أهمية التعاطي مع الآليات الاقليمية الأفريقية والعمل المشترك الدائم مع آليات عمل القارة الأفريقية استكمالا للعمل المستمر علي النهوض بالمرأة في القارة الأفريقية والتأكيد علي الاهتمام بالقضايا المشتركة وفي قلبها اهمية حماية النساء ورفع قدرتها من أجل النهوض بالمجتمعات الافريقية