أحمد سعد يجري البروفات الأخيرة لحفل روائع السنباطي (صور)
أجرى الفنان أحمد سعد بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل روائع السنباطي المقرر إقامته اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض.
تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي على مسرح أبو بكر سالم، مع الفنان صابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
في هذا السياق، تتراوح أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي، بين الفئات السعرية التالية:
100 ريال سعودي
180 ريالا سعوديا
350 ريالا سعوديا
1800 ريال سعودي
2000 ريال سعودي
وكان وصل الفنان أحمد سعد إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في حفل روائع السنباطي ضمن فعاليات موسم الرياض والذي من المقرر إقامته اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم.
وأعرب أحمد سعد عن سعادته، بالمشاركة في حفل روائع السنباطي المقرر إقامته في السعودية ضمن فعاليات الرياض.
ونشر “سعد” مقطع فيديو عقب وصوله وعلق قائلًا: "الآن وصلت السعودية، علشان أحقق حلم من أحلام حياتي وهو المشاركة في ليلة من أجمل الليالي ليلة رياض السنباطي.
ووصلت المطربة شيرين عبد الوهاب للمملكة العربية السعودية لبدء تحضيرات وبروفات حفلها الجديد الذي يقام باسم “ليلة روائع السنباطي” الذي من المقرر إقامة الحفل يوم 30 نوفمبر الجاري، وذلك على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.
حفل روائع السنباطي
ويضم حفل روائع السنباطي كلًّا من شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وريهام عبد الحكيم ومي فاروق وصابر الرباعي وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني، ومن المقرر أن يقدم هؤلاء النجوم باقة من ألحان رياض السنباطي… وبدأ النجوم في البروفات النهائية قبل انطلاق الحفل بعد غد.
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