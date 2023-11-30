السجن المؤبد لشقيقين لإتجارهم في المخدرات بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بمنشأة القناطر.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "علاء. ا"، "أشرف. ا" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف، بعد أن وجهت إليهم تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 16810 لسنة 2022 جنايات منشأة القناطر.

بدأت الواقعة بضبط رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، المتهمان محرزين مواد مخدرة، وقد عزا قصدهم الإتجار، وكما عثر معهم علي هاتف محمول ومبلغ من المال.

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وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإحرازهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصي والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن إحالتها للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.