الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

السجن المؤبد لشقيقين لإتجارهم في المخدرات بمنشأة القناطر

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بمنشأة القناطر.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "علاء. ا"، "أشرف. ا" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف، بعد أن وجهت إليهم تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 16810 لسنة 2022 جنايات منشأة القناطر.

بدأت الواقعة بضبط رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، المتهمان محرزين مواد مخدرة، وقد عزا قصدهم الإتجار، وكما عثر معهم علي هاتف محمول ومبلغ من المال.

Advertisements

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإحرازهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصي والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن إحالتها للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري  أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيزة محكمة جنايات جنوب الجيزة النيابة العامة قسم شرطة منشأة القناطر

مواد متعلقة

استمرار حبس المتهمين بترويج العملات الأجنبية المقلدة للنصب على المواطنين

حبس سائق تسبب في مصرع شخص بمصر القديمة

الأكثر قراءة

إسرائيلي جبان يطعن سيدة فلسطينية حاملا حتى الموت (فيديو)

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

قرار جديد في قضية طبيب الساحل خلال أيام بمحكمة النقض

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

الكاف يعلن انطلاق رابطة الأندية الأفريقية بحضور 6 من مصر

تصنيف الفيفا، منتخب المغرب في الصدارة عربيا وأفريقيا

حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

دوري أبطال أفريقيا، قائمة الأهلي لمباراة يانج أفريكانز

Advertisements

منوعات

المزيد

حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يتخطى 3150 جنيها

هل تمتلك شقق جنة بالطرح التكميلي حصة في الأرض؟

أسعار الفاكهة اليوم، سعر المانجو يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تساوى مع شيكابالا وطارق يحيى، زيزو يصبح ثامن هدافي الزمالك عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

في ذكرى رحيل صاحب الحنجرة الذهبية، محطات لا تنسى في حياة عبد الباسط عبد الصمد

المزيد
الجريدة الرسمية