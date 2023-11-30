المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض طفلة بإمبابة
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها في دائرة قسم شرطة أمبابة.
تعود أحداث القضية رقم 7738 لسنة 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "طارق. ج" تهمة خطف الطفلة "ي.ت"، 15 عاما عن طريق التحايل، وهتك عرضها داخل عقار بإمبابة.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 7738 لسنة 2023 جنح إمبابة، والمقيدة برقم 2561 كلي شمال الجيزة إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.
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