وزارة العمل: استمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت البحر الأحمر

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة طلاب ومعلمى وإداري معهد الأزهر الشريف الإعدادي والثانوي بنات، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة الطلاب، وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث.

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قطاع التعليم

وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى قطاع التعليم، الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم، حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الإخلاء فى حالات الطوارئ بالمدارس..

مديرية العمل بالبحر الأحمر

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، كما أكد على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، وحاضر فى الندوة الكيميائى محمد رفعت مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالغردقة، والكيميائي عبد الله محمد حفنى، وبحضور فضيلة الشيخ عبد المنعم عابدين مدير المدرسة.

المشاركة الانتخابية بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ندوة للتوعية حول السلامة والصحة المهنية بمقر مدرسة الزهراء ببرج العرب، تناولت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ومواجهة الأزمات وطرق مواجهة المخاطر في بيئة العمل، وأيضًا اطلاق مبادرة "انزل شارك " للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية للعاملين بالمنشآت، وذلك استمرارًا لسلسلة ندوات التوعية التي بدأتها المديرية بالقطاع التعليمي لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف زيادة توعية الطلاب والعاملين بالمدارس لتوفير بيئة عمل آمنة مما ينعكس على زيادة معدل الأداء وزيادة الإنتاج..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة وتكليفاته للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بالمنشآت في مختلف القطاعات، للحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن، منوهًا إلى أنه شارك في الندوة الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندسة شيرين يونس مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وأحمد فتحي مدير منطقة برج العرب، والمهندس حسن صديق مدير مكتب السلامة برج العرب، ومؤكدًا استمرار المديرية وأجهزتها التابعة في تقديم جرعات التوعية للعاملين بالمنشآت في كافة قطاعات العمل داخل المحافظة بشكل دوري ووفق خطة موضوعة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة..