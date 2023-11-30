الزراعة تتابع محصول القمح وتوعية المزارعين بأساليب الإنتاج الحديثة

قام الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والمهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعاون بوزارة الزراعة بزيارة إلى محافظة الفيوم يرافقهم مهندس مصطفى راشد مدير مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم ولجنة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وشؤون المديريات والتعاون والإصلاح والاستصلاح وقيادات الزراعة بالفيوم والمهندس حجاج صالح مدير عام الإصلاح حيث قاموا بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة الفيوم وتم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الانبات.

Advertisements

زراعة محصول القمح

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة بالانتشار في المحافظات وتكثيف المرور الميداني والتواجد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة محصول القمح بالتقاوي الجيدة المعتمدة لضمان زيادة الإنتاجية ويسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين.

زراعة القمح

وعلى صعيد آخر قد وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الفترة والتى يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى،ـ وضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة حسب السياسة الصنفية لكل محافظة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزارعين.

وأكد على توعية المزارعين أن سعر الضمان 1600 جنيه للإردب هو استرشاديا فقط بمعنى ان الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين وكذلك التوعية أساليب الزراعة الحديثة والتى تحقق أعلى إنتاجية وترشد في استخدام المياه.