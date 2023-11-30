الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل تعلن توفير فرص عمل لشباب القاهرة بمدينة بدر

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة وفرت فرص عمل للشباب للعمل على مهن سائقين، وأفراد أمن وذلك بجامعة بدر من المقيمين في مدينة بدر والشروق والعاشر من رمضان، وذلك بمرتبات مجزية ومميزات أخرى، وذلك في إطار جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالتنسيق والتعاون بينها وبين تلك المنشآت، مع الاهتمام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في كل الفرص التي يجري توفيرها وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

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فرص عمل بالقطاع الخاص 

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دورها في توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب داخل منشآت القطاع الخاص والعمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم للالتحاق بتلك الوظائف من خلال برامج تدريب مناسبة لمتطلبات سوق العمل، ومؤكدًا استمرار المديرية في توفير مزيد من الفرص للشباب في مختلف منشآت المحافظة، ومنوهًا إلى أنه تجري المقابلات والاختبارات بمقر جامعة بدر بمدينة بدر الحي الترفيهي كما يمكن التواصل عن طريق رقم الهاتف 01141773374.

 

مديرية العمل بمحافظة القاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة عمل حلوان، ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الشهيد احمد محمود حامد الابتدائية، بعنوان "خطة الطوارئ وأهداف السلامة والصحة المهنية"، بحضور عدد 25 من المدرسين والإداريين، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة تنفيذًا لتوجيهاته للمديريات بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المنشآت بين العاملين وأصحاب الأعمال للحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن.


وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن الندوة ناقشت عدة نقاط منها: أهداف السلامة والصحة المهنية، وخطة الطوارئ وعناصرها وكيفية الحماية من المخاطر الصحية والبيئية ومخاطر الحريق، وتفعيل خطة الطوارئ، وكيفية الإخلاء فى حالات  الطوارئ حيث الكثافة الطلابية بالمدراس  وقواعد السلامة والصحة المهنية والأساليب المتبعة للحفاظ على الطلاب والعاملين وكيفية التعامل، وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على الطلبة والعاملين  والممتلكات. وألقى المحاضرات الكيمائية سهى عبد السلام مدير السلامة والصحة المهنية بالمكتب، بحضور صفاء عبد المناف مدير ادارة التخطيط بالمديرية، وأيمن عبد الفتاح مدير المدرسة، وسماح دياب مسئول السلامة  بالمدرسة.

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الادنى للاجور السلامة والصحة المهنية الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الادني للاجور فرص عمل بالقطاع الخاص فرص عمل للشباب مجال السلامة والصحة المهنية

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