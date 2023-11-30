الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

الحبس عامين مع الشغل لسيدتين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بإمبابة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة سيدتين بالحبس مع الشغل سنتين، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهن، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بإمبابة.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 6835 لسنة 2023 جنايات إمبابة، أن المتهمين "سارة.ا"، "هالة. ص" قاموا بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها.

 

ووجه للمتهم تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، كما عثر معهم علي هاتف محمول ومبلغ من المال.

 

وبمواجهة المتهمين بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقروا باحرازهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

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وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى إحالتهما للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

 

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