إذاعة القرآن الكريم تحتفل بذكرى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

تحتفل شبكة القرآن الكريم بالذكرى الخامسة والثلاثين لوفاة القاريء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد أحد أركان دولة التلاوة المصرية على مر تاريخها.

وأدرجت الشبكة عددًا كبيرًا من تلاوات القاريء الراحل على خريطتها اليوم بدأت من الساعة 6:40 صباحًا بتلاوة من سورة الرعد مدتها عشر دقائق، أعقبتها تلاوة من سورة الشعراء في الثامنة صباحًا مدتها ثلاثون دقيقة، ثم تلاوة ثالثة في 20: 11 صباحًا من سورة الصافات، مدتها خمس عشرة دقيقة، تعقبها تلاوة رابعة بعد أذان الظهر من سورة يوسف مدتها ثلاثون دقيقة.

Advertisements

وعند الرابعة وثلاث عشرة دقيقة عصرًا تأتيكم تلاوة من سورة الروم مدتها سبع وعشرون دقيقة. وفي الخامسة مساءً تلاوة من سورتى القمر والرحمن مدتها نصف الساعة، تعقبها في الساعة السادسة واثنتين وعشرين دقيقة تلاوة من قصار السور مدتها ثلاثون دقيقة. وفي الحادية عشرة والربع مساءً تذيع تلاوة أخرى في قرآن السهرة من سورة القصص مدتها اثنتان وأربعون دقيقة.

يذكر أن القاريء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد توفي في مثل هذا اليوم عن 63 عامًا بعد حياة حافلة في تلاوة القرآن الكريم، نال خلالها من الشهرة ما لم ينله غيره من القراء، وحصل على على التكريم محليًا وعالميًا، وترك ميراثًا خالدًا من التلاوات المجودة والمرتلة، وعرف بعديد من الألقاب من بينها: “صوت مكة”.