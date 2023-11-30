الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

إذاعة القرآن الكريم تحتفل بذكرى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

القاريء الشيخ عبد
القاريء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد

 

تحتفل شبكة القرآن الكريم بالذكرى الخامسة والثلاثين لوفاة القاريء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد أحد أركان دولة التلاوة المصرية على مر تاريخها.

وأدرجت الشبكة عددًا كبيرًا من تلاوات القاريء الراحل على خريطتها اليوم بدأت من الساعة 6:40 صباحًا بتلاوة من سورة الرعد مدتها عشر دقائق، أعقبتها تلاوة من سورة الشعراء في الثامنة صباحًا مدتها ثلاثون دقيقة، ثم تلاوة ثالثة في 20: 11 صباحًا من سورة الصافات، مدتها خمس عشرة دقيقة، تعقبها تلاوة رابعة بعد أذان الظهر من سورة يوسف مدتها ثلاثون دقيقة.

Advertisements

وعند الرابعة وثلاث عشرة دقيقة عصرًا  تأتيكم تلاوة من سورة الروم مدتها سبع وعشرون دقيقة. وفي الخامسة مساءً تلاوة  من سورتى القمر والرحمن  مدتها نصف الساعة، تعقبها في الساعة السادسة واثنتين وعشرين دقيقة تلاوة من قصار السور مدتها ثلاثون دقيقة. وفي الحادية عشرة والربع مساءً تذيع تلاوة أخرى في قرآن السهرة من سورة القصص مدتها اثنتان وأربعون دقيقة.

 يذكر أن القاريء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد توفي في مثل هذا اليوم عن 63 عامًا بعد حياة حافلة في تلاوة القرآن الكريم، نال خلالها من الشهرة ما لم ينله غيره من القراء، وحصل على على التكريم محليًا وعالميًا، وترك ميراثًا خالدًا من التلاوات المجودة والمرتلة، وعرف بعديد من الألقاب من بينها: “صوت مكة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأكثر قراءة

قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن المباني القديمة للوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

هبوط جديد يضرب مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 30-11-2023

اعتزال الفنانة إنجي شرف بطلة مسلسل ريا وسكينة

سعر جرام الذهب، 75 جنيها تراجعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

دوري أبطال أفريقيا، مؤتمر صحفي لباتشيكو والشناوي غدا بالمغرب

دوري أبطال أفريقيا، تحرك الأهلي لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا (فيديو)

فنانة إسرائيلية تتخلى عن جنسيتها لأجل غزة، وتثير الجدل لكشفها وحشية الاحتلال

Advertisements

منوعات

المزيد

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر آيفون 13 برو max في مصر 2023

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 30-11-2023

الثوم يقفز لـ 50 جنيهًا، تعرف على أسعار الخضراوات في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

خسائر ضخمة بمدينة جنين جراء العدوان الإسرائيلي على الضفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

في ذكرى رحيل صاحب الحنجرة الذهبية، محطات لا تنسى في حياة عبد الباسط عبد الصمد

كل ما تريد معرفته عن سنة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية