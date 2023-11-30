الجيزة: ضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى
شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مسئولي الجهات المعنية بمراقبة الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء وتكثيف حملات الرصد وضبط أية مخالفات لضمان سلامة وأمان السلع المتداولة.
محافظة الجيزة تواصل حملاتها لضبط الأسواق
وفى هذا السياق نجحت مديرية الطب البيطرى بالجيزة بالتعاون مع مباحث التموين فى شن عدد من الحملات شملت محال عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها بأسواق العمرانية والعجوزة والطالبية والهرم وبولاق الدكرور والدقى.
واطلع محافظ الجيزة على تقرير بنتائج الحملات خلال الأسبوع الجاري، والذي أوضح نجاح الحملات فى ضبط ٥ أطنان و١٠٠ كجم لحوم مجهولة المصدر للذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
شملت المضبوطات ( كبدة، مصنعات لحوم، لحوم مستوردة، مقطعات دواجن) وعلى الفور تم مصادرة كميات اللحوم وتحرير عدد ٩ محاضر بالمخالفات.
وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات التفتيشية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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