رفع 743 حالة إشغال طريق في البحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور في البحيرة، بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت عن رفع 540 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق (الجمهورية، الشاذلي، عرابي - جلال قريطم، الصفا والمروة، خلف النادي، افلاقه)، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مكبرة بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق أسفرت عن رفع 90 حالة إشغال طريق، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برفع 82 حالة إشغال وتحرير 62 محضرا وبمركز ومدينة رشيد رفع 31 حالة.

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وطالبت نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بضرورة المتابعة المستمرة، واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم، ورصد أي مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركة المرورية.