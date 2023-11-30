الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل الباخرة السياحية BOLETTE (صور)

وصول السفينة الى
وصول السفينة الى ميناء بورسعيد، فيتو

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم فجرا، السفينة السياحية BOLETTE القادمة من ميناء الإسكندرية ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية وعلى متنها جنسيات مختلفة أكثرهم بريطانيون ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد ومن المقرر أن تغادر السفينة متجهة لميناء شرم الشيخ، وسيتم عمل جولات حرة ببورسعيد لأفراد الطاقم وبعض الركاب.

وتحمل الباخرة السياحية BOLETTE جنسية « باهامس» بطول 238 م وعرض 32 م وغاطس 7,20م وحمولة كلية 62735، وأعدت محافظة بورسعيد برنامج ترفيهية للسياح وعدد من الفقرات الفنية التي تفاعل معاها السائحين ورواد ساحة مصر من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

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وصول السفينة إلى ميناء بورسعيد،  فيتو 

وتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة.

وصول السفينة الى ميناء بورسعيد،  فيتو 

و كان الميناء قد استقبل فى الأيام الماضية عدد من السفن السياحية العملاقة مما يعد هذا النشاط للميناء دليلًا على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

وصول السفينة الى ميناء بورسعيد،  فيتو 
وصول السفينة الى ميناء بورسعيد،  فيتو 
وصول السفينة الى ميناء بورسعيد،  فيتو 
وصول السفينة إلى ميناء بورسعيد،  فيتو 

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