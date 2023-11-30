الكشف على 261 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة،ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية شابور، استمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

وتم خلال القافلة تقديم خدمات طبية، لـ 261 من أهالي القرية بمختلف التخصصات (97 باطنة، 92 رمد، 40 أسنان، 32 عظام) بالإضافة إلى عمل نظارات ل 52 حالة وتوفير الأدوية اللازمة بالمجان.

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ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة،تكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.