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محافظات

أسعار الزيت اليوم الخميس 30-11-2023 في قنا

أسعار الزيت، فيتو
أسعار الزيت، فيتو

سعر الزيت في قنا اليوم، شهدت أسعار الزيت في محافظة قنا، حالة من الاستقرار في السلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.  

سعر الزيت في المحال التجارية اليوم في قنا

الأصيل زيت عباد الشمس بسعر 43 جنيها.

عبوة زيت خليط وزن 4.5 لتر بسعر 236 جنيها. 

زيت صني قلي وزن 2.4 لتر  بسعر 155 جنيها.

كريستال زيت عباد الشمس 5 لتر 355 جنيها.

صني زيت قلي عبوة وزن  750 مل بسعر 50 جنيها.

عرض 2 عبوة زيت قلي وزن الواحدة 700 مل بسعر  77 جنيها.

عبوة زيت وزن 800 مل بسعر 43 جنيهًا.

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عبوة زيت المراسي وزن 100 مل بسعر 50 جنيها.

لتر زيت كريستال ذرة بسعر 75 جنيهًا.

لتر زيت سندباد بسعر 60 جنيهًا.

لتر زيت الممتاز بسعر  58 جنيهًا.

لتر الزيت  خليط بسعر 55 جنيهًا.

لتر زيت كريستال  بسعر  63 جنيهًا.

لتر زيت عباد  بسعر 63 جنيهًا.

لتر زيت الإدارة بسعر 50 جنيهًا.

زيت قلية بسعر 44 جنيهًا.

أسعار زيت الزيتون في السلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار زيت الزيتون في السلاسل الغذائية الكبرى، تراوح لتر زيت زيتون متجانس عبوة وزن 500 مل بسعر 74.95 جنيه، زيت زيتون بكر بسعر 134.95 جنيه حتى 282.5 جنيه، زيت زيتون بكر وزن 500 مل بسعر من 144.5 جنيه حتى 190.2 جنيه، لتر زيت زيتون ممتاز بسعر 229.95 جنيه، زيت زيتون بكر وزن 250 مل بسعر 59.95 جنيه. 

وتوقع صلاح رسمي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، تراجع  أسعار الزيت خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 10%. 

انخفاض أسعار الزيت بنحو 10% خلال الشهر الجاري

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية لـ «فيتو» أن سعر الزيت انخفض في محلات الجملة بنسبة 10% وعليه سيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الزيت في محلات التجزئة.

أسباب انخفاض أسعار الزيت

وأرجع عضو شعبة المواد الغذائية أسباب انخفاض أسعار الزيت إلى زيادة المعروض في الأسواق، خاصة مع طرح زيوت مستوردة من دولة روسيا، إلى جانب حالة الركود التي تعم الأسواق وخاصة السلع الغذائية، مما أجبر الشركات على خفض أسعار المنتجات، إذ يوجد زيادة في المعروض وقلة في الطلب، وعليه انخفضت الأسعار.

الأسر المصرية لا تواجه أي مشكلة مع توافر الزيت التمويني  

وأشار «رسمي» إلى أن المواطنين ليس لديهم مشكلة في أسعار الزيت مع حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفيره من حصة الدعم المقدمة للمواطنين على البطاقات التموينية، ويستطيع المواطنين تغطية احتياجاته من بعض السلع الغذائية الرئيسية وعلى رأسها الزيت بنسبة 75% على البطاقة التموينية، أي أن الأسرة المصرية كحد أقصى ستحتاج إلى شراء 25% من احتياجاتها من الزيت من السوق الحر، وهذا لن يسبب عجزًا أو مشكلة للمواطنين.

الحكومة نجحت في توفير الزيت دون نقص خلال الأزمات العالمية

وقال عضو شعبة المواد الغذائية إن سلعة الزيت من السلع التي نعتمد على سد احتياجاتنا منها عن طريق استيراد نحو 90% منها، وعليه تأثرت أسعاره بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وعليه قفزت أسعار الزيت في الفترات السابقة مثل باقي السلع الغذائية الأخرى، ولكن الدولة المصرية حريصة على تدبير الدولار من أجل استيراد السلع الاستراتيجية، التي منها الزيت، ونجحت الحكومة في توفير السلع الغذائية كافة دون نقص بالرغم من الأزمات العالمية المتجددة.

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