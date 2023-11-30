الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

إجراء جديد ضد المتهم بحيازة 8 طرب حشيش بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة القصاصين الجزئية بالإسماعيلية  استدعاء الضابط المجري للتحريات بشأن عاطل تم ضبطه لحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعها وتوزيعها على عملائه بدائرة المركز، وذلك لسماع شهادته للبت في مصير المتهم.

ووردت معلومات للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن قيام أحد العناصر الإجرامية بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبتقنين الإجراءات القانونية واستهدافه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته ٨ فرش من مخدر الحشيش، قبل توزيعها على عملائه بنطاق دائرة المركز.

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كما تم ضبط مبلغ مالي كبير وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الإتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة.

 

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النيابة العامة وزارة الداخلية مركز شرطة القصاصين

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