الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

الفنان القدير بشارة
الفنان القدير بشارة واكيم ؛ فيتو

بشارة واكيم ، فنان قدير، ممثل كوميدي تراجيدي اتخذ لهجة شامية في التمثيل ميزته عن غيره من الممثلين رغم انه مولود بحي الجمالية بالقاهرة، اشتهر بأدوار الباشا في أفلامه، ومن أشهر أدواره الباشا في فيلم "ليلى بنت الأغنياء" وأضحك الملايين لأكثر من ربع قرن ورحل في مثل هذا اليوم 30 نوفمبر عام 1949.


ولد الفنان بشارة واكيم عام 1889  وسط عائلة ثرية ذات جذور لبنانية، درس الفرنسية بمدارس الفرير بالخرنفش، وحصل على شهادة الحقوق الفرنسية حفظ خلالال دراسته القران الكريم وكانت له مقوله ان من أراد اتقان اللغة العربية عليه حفظ القران وتفهم معانيه، وعمل محاميا في المحاكم المختلطة عدة سنوات في بداياته.

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دور جحا فى الغندورة 

عشق بشارة واكيم التمثيل وكان كثير التردد على مسارح عماد الدين وارتاد المسارح وبدأ التمثيل مع فرقة جورج أبيض الذى نهاه أكثر من مرة عن ترك المحاماة كمهنة كان لها وزن كبير من أجل التمثيل وأمام إصراره قبله عضوا في الفرقة، فقدم معه أروع المسرحيات الفرنسية، ثم انتقل الى فرقة عبد الرحمن رشدى وقدم معه عدة مسرحيات أشهرها "شمشون ودليلة"، ومنها إلى فرقة منيرة المهدية؛ حيث قدم أول رواية كوميدية من تمثيله وهى "الغندورة" وقام فيها بدور جحا، ونجحت المسرحية حتى إن عرضها استمر ثلاثة أشهر وكانت بداية النجومية الحقيقية له.

بشارة واكيم مع تحية كاريوكا فى لعبة الست 

كما ترجم العديد من المسرحيات مع شاعر القطرين خليل مطران لفرقة فاطمة رشدى وعزيز عيد وأيضا لفرقة رمسيس

الدنيا على كف عفريت 

مع فرقة نجيب الريحاني قدَم بشارة واكيم أدوار تاجر الصابون في"الدنيا على كف عفريت"، والشيخ ينسون في "الدنيا جرى فيها إيه"، وكوهين في "حسن ومرقص وكوهين" 
وفى مسرح رمسيس قام بتمصير المسرحيات العالمية بالتعاون مع شاعر القطرين خليل مطران، وقام بالتمثيل أمام يوسف وهبى بعد ان كان يقوم بترجمة المسرحيات التي تقدمها الفرقة.

الباشكاتب كانت البداية 


اتجه الفنان بشارة واكيم إلى السينما، وكانت البداية مع فيلم "الباشكاتب" عام 1923 إخراج محمد بيومى، ثم قام بإنتاج أول أفلامه الطويلة وهو "ابن الشعب" عام 1934 مع سراج منير وميمى شكيب، وأصبح قاسمًا مشتركًا في أغلب أفلام مرحلة العشرينيات حتى الأربعينيات، جمع بين الكوميديا والدراما في أدواره.

فى احد مشاهده بالسينما 

من أشهر أفلام بشارة واكيم في السينما دور الثرى اللبناني في فيلم لعبة الست مع الريحانى وتحية كاريوكا والقصرى ومارى منيب، ومن أفلامه أيضا: ليلى بنت الأغنياء، ليلة الجمعة، العقل في إجازة، عنبر، عروسة للإيجار، نداء القلب، رصاصة فى القلب، سكة السلامة، الطريق المستقيم، الماضى المجهول، غرام وانتقام، الماضى المجهول، طلاق سعاد هانم، غنى الحرب، ملاك الرحمة وغيرها، وفاز بجائزة نظارة المعارف لتفوقه في أدوار الدراما عام 1926.
 

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عاش اشهر عازب بين أبناء جيله، وكانت فلسفته ففي الحياة ان الزواج سجن ومقبرة ولذلك امتنع بشارة واكيم عن الزواج حينما رفض والد إحدى قريباته تزويجها له لأنه "مشخصاتي"، وليس محاميا وكانت في ذلك الوقت مهنة علية القوم، فأضرب نهائيًّا عن الزواج وعاش عازبًا في شقة شبرا مع شقيقته حيث قام على تربية أبنائها بعد وفاة زوجها حتى رحل عام 1949، وكانت له مقولة شهيرة عن الزواج يقول فيها: "الزواج أكبر مقلب في الحياة لذلك لن أتزوج حتى لو شنقوني فالمتزوج مثل المحكوم عليه بالسجن المؤيد مع الشغل.

مشخصاتى بدون شنب 


اضطر بشارة واكيم إلى حلق شنبه حتى يسهل عليه الماكياج في المسرح واعتبر شقيقه الأكبر ذلك ينتقص من رجولته وأيضا أنه يعمل مشخصاتى فطرده من البيت فأصبح مقيما في المسرح حيث قدم 27 مسرحية مع مختلف الفرق المسرحية.

بشارة واكيم مع يوسف وهبى فى احد ادواره 

 

وعلى مسرح أوبرا ظهر بشارة واكيم الذي قوبل بعاصفة من التصفيق، وبدأ التمثيل فجاء صوته واهنًا جدا، لا يكاد يسمعه الجمهور، وفمه معوجًا قليلًا فقد كان به أثار الشلل الذي أصيب به، وما هي إلا دقائق علي ظهور الفنان الكبير حتى تعالت أصوات الجماهير، صوت.. صوت.. مش سامعين حاجة.. ظهر التأثر على واكيم وتجمدت الدموع في عينه، وهو يحاول أن يرفع صوته، وقال بعد ذلك: لقد أضحكت الجماهير ربع قرن ومع ذلك لم تستطع أن تتحملني ربع ساعة في ضعفي.

 وما لبث بشارة واكيم بعد هذه الواقعة إلا أن مات متأثرًا بجرح غائر من تعليقات الجمهور التي أصابته في مقتل.

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بشارة واكيم لعبة الماضى المجهول الغندورة تحية كاريوكا الباشكاتب

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