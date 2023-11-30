الخميس 30 نوفمبر 2023
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منوعات

تدعو ضيوفها للعشاء ثم تفرض 190 دولارا على كل فرد

أكثر امرأة مكروهة
أكثر امرأة مكروهة في بريطانيا، فيتو

استحوذت سيدة بريطانية على لقب أكثر امرأة مكروهة في البلد، نتيجة شغفها بالمال وادعاءات كاذبة سابقة لها للحصول على تعاطف الناس.

وفي التفاصيل، أن سيدة تدعى كارلا بيلوتشي، تقول إنها تفعل كل شيء في حياتها من أجل جني المال، لذلك قامت بفرض مبلغ 190 دولارًا على كل فرد من أفراد أسرتها مقابل عشاء الكريسماس.

 

عشاء من الديك الرومي

وأرجعت كارلا طلبها مبلغًا كهذا مقابل عشاء الكريسماس، قائلة: إن ما يقرب من 15 شخصًا سيأتون إلى منزلها لحضور هذه المناسبة العائلية بالغة الأهمية، وسيقومون بتناول عشاء مكون من الديك الرومي، الذي ستقوم بإعداده بشكل أنيق، يختلف تمامًا عما تعده المطاعم والفنادق، لذا فإن من حقها طلب المال من ضيوفها.
وأشارت كارلا إلى أنها ستعمل على تشغيل التلفاز في الخلفية حتى يتمكن الضيوف من التجمع لحضور خطاب الملك في الساعة الثالثة بعد الظهر ومشاهدة ما يحلو لهم، لكن الأبواب ستغلق في الساعة 10 مساءً، ولن تسمح لأي أحد الدخول بعد هذا الوقت.

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تظاهرت بالاكتئاب

وقد اعترفت بيلوتشي، في عام 2019، بتظاهرها بالاكتئاب، وأنها بحاجة لإجراء عملية تجميل لأنفها على حساب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مما أدى إلى وصفها بأنها أكثر امرأة مكروهة في بريطانيا.
ومؤخرا، شاركت كارلا قصتها في برنامج هذا المساء على قناة "آي تي في" قائلة: "أشعر أنني لم أرتكب أي خطأ حقًا، عندما ادعيت أنني مكتئبة وأحتاج إلى عملية تجميل"، ولذلك تلقت وابلًا من الانتقادات من الجمهور بسبب اعترافها، وفق صحيفة ميرور البريطانية.

 

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بريطانيا الكريسماس عشاء الكريسماس الديك الرومي عملية تجميل هيئة الخدمات الصحية الوطنية صحيفة ميرور البريطانية

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