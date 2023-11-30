الخميس 30 نوفمبر 2023
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منوعات

لسكان سيدني، سينما صيفية بـ 150 سريرا وأكبر شاشة في أستراليا

سينما صيفية في سيدني،
سينما صيفية في سيدني، فيتو

ينتظر سكان سيدني في أستراليا على أحر من الجمر، أن تحل سينما جديدة فريدة من نوعها، ضيفة في الهواء الطلق عليهم خلال شهور الصيف.

ستتم إقامة السينما في متنزه “بارانجارو هاربور” في سيدني، وستكون مفتوحة أمام المتفرجين من 13 يناير حتى 14 أبريل، وستقام العروض فيها من الأربعاء إلى الأحد، كل أسبوع، حيث سيتمكن عشاق الأفلام من الاستمتاع بأمسية أمام شاشة يبلغ طولها 15 مترًا وهي الأكبر في أستراليا.

 

 تذكرة دخول عامة ومنشفة الشاطئ

ويستطيع سكان سيدني اختيار تذكرة دخول عامة وإحضار منشفة الشاطئ للجلوس عليها، أو اختيار سرير لشخصين أو ثلاثة أشخاص.

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وسيضم الموقع 150 سريرًا بحجم ملكي، و”دي جي”، بالإضافة إلى الكثير من الأطعمة والمشروبات الساخنة المتوفرة.

 

سماعات رأس مانعة للضوضاء

وسيكون العرض مجهزًا بسماعات رأس مانعة للضوضاء، وستقوم السينما بتخصيص فترات استراحة في الأفلام الطويلة.
يجدر بالذكر أن السينما لا تتيح حجز الأماكن للمتفرجين، لذا من الأفضل الوصول باكرًا لتأمين المقاعد المثالية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

 

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سيدني أستراليا متنزه “بارانجارو هاربور” دخول المشروبات الساخنة سماعات رأس منشفة الشاطئ

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