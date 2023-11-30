الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نجوى كرم: السعودية تفوز بكل ما تحلم

نجوى كرم، فيتو
نجوى كرم، فيتو

هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم المملكة العربية السعودية بفوزها بتنظيم معرض إكسبو 2030.

 

وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “بـ اختصار شديد.. السعودية تفوز بكل ما تحلم به ألف مبروك”.

 

آخر أعمال نجوى كرم

وكانت نجوى كرم طرحت في وقت سابق أغنيات ألبومها الجديد “كاريزما” وحملت الأغنية الأولى عنوان “شغل موسيقى”.

 

أغنية مغرومة 2

وطرحت نجوى كرم في وقت سابق أغنية "مغرومة 2" عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

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يذكر أن "مغرومة 2" هي أغنية سينجل من ميني ألبوم تصدر أغانيه تباعًا حسبما ترى نجوى الوقت المناسب لطرح كل أغنية، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري ومن توزيع داني حلو، وقد تمّ تصويرها تحت إدارة المخرج هاس غدار من إنتاج "روتانا".

 

أغنية معذور قلبي

وطرحت الفنانة نجوى كرم من قبل أيضًا فيديو كليب أغنية "معذور قلبي"، والذي حقق ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية معذور قلبي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع علي حسُّون، ميكس وماسترينج موريس طويلة.

 

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