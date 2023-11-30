الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الليلة، العرض الأول لمسرحية "علي بابا" في موسم الرياض

بوستر مسرحية علي
بوستر مسرحية علي بابا، فيتو

يبدأ الفنان محمد سعد عرض مسرحيته الجديدة “علي بابا” في موسم الرياض اليوم الخميس، وذلك في منطقة البوليفارد سيتي في العاصمة السعودية.

 

وتعرض المسرحية في موسم الرياض لمدة 5 أيام، حيث تبدأ عرضها يوم الخميس 30 نوفمبر وتستمر عروضها حتى يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر المقبل، وذلك على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد سيتي.

 

وتدور قصة المسرحية حول “علي مرسيدس” وهو ميكانيكي سيارات معروف بأمانته، يتعرض لاختبار لمدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه علي بابا ليواجه مجموعة تحديات واختيارات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصا بعد أن يواجه عصابة الأربعين حرامي.

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يشارك مع محمد سعد في بطولة المسرحية عدد من الفنانين على رأسهم سامي مغاوري، دينا محسن “ويزو”، حسن عبد الفتاح وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من إخراج محسن رزق.

 

وتأتي المسرحية، التي سيقدمها محمد سعد ضمن موسم الرياض الحالي، الثانية له في موسم الرياض، حيث سبق له تقديم مسرحية “اللمبي في الجاهلية” في النسخة الثانية من موسم الرياض عام 2021.

 

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مسرحية علي بابا محمد سعد موسم الرياض اخبار الفن

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