شوقي علام: الدولة تعاملت بطريقة راقية مع اعتصام رابعة وقصر الاتحادية فقد هيبته في عهد الإخوان

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه عندما دخل قصر الاتحادية بعد توليه منصبه بنحو 20 يومًا لمقابلة الرئيس محمد مرسي، لم يجد لقصر الحكم الهيبة الخاصة التي من المعتاد أن تكون موجودة في أي دولة.

قصر الحكم

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز": “يجب أن تشعر عند دخول قصر الحكم بالترتيب في كل التفاصيل، لأن هذا قصر الحكم، وأنا هنا لا أركز على الجانب الشكلي كمظاهر، بل لأنه امتداد للمضمون والجوهر”.

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وأوضح أنه لاحظ أيضًا العديد من الأشياء خلال تلك الفترة تدل على وجود إشكالية في الحكم، ربما الشعب المصري كله أدركها في القرارات التي اتُّخذت.



فترة حكم الإخوان

وأكد مفتي الجمهورية: أن جماعة الإخوان اتخذت العديد من القرارات المصيرية خلال فترة حكمهم.



وواصل: أنه على سبيل المثال قبل ولاية دار الإفتاء المصرية كانت هناك قرارات في الوثائق الدستورية التي تم تعديلها من قبل السلطة في ذلك الوقت، عن طريق تعديل الدستور وتحصين القرارات بشكل معين.

وتابع أن مصر دولة عريقة وتاريخية وتاريخها ممتد ولها تجربة دستورية عريقة، وأثناء حكم الإخوان لم تكن هناك قراءة دقيقة لتاريخ الدولة، ولا بد أن تنسجم مع هذا التاريخ وتعالج أمورك بحكمة.



التعامل مع اعتصام رابعة

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع اعتصام رابعة العدوية بطريقة راقية، متابعًا: "كنت أعيش في مكان قريب من اعتصام رابعة، ورأينا الخوف وقطع الطرق، هذا كله يقلص من حق الدولة المسنود شرعًا وقانونًا ودستورًا".

الحفاظ علي المجتمع المصري

وأكد أنه عندما تتخذ الدولة إجراءات مواجهة هذا الاعتصام فهي بذلك تحافظ على المجتمع المصري الذي كان على محك الخطر في هذه اللحظة.