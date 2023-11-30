تأجيل ملفات تمديد وتجديد العقود في الأهلي

دوري أبطال أفريقيا، قررت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تأجيل مناقشة تمديد أو تجديد عقود لاعبي الفريق لحين الانتهاء من منافسات كأس العالم للأندية وذلك للحفاظ على تركيز جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز بعد غد السبت في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وبعدها يواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري يوم ٨ ديسمبر المقبل وبعدها يطير الفريق إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وجدد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي تحذيراته إلي لاعبي الفريق بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتلميح إلي بعض الأمور الخاصة بمستقبلهم مع الفريق عبر صفحاتهم الشخصية.

وقال مصدر داخل الأهلي إن خالد بيبو تحدث مع اللاعبين خلال الساعات القليلة الماضية بناء علي توجيهات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي بشأن استخدام السوشيال ميديا وذلك في اعقاب ستوري محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأخير والذي أثار أزمة داخل الفريق ليلة مباراة سموحة.

كما وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج تغذية خاص للاعبي الفريق خلال رحلة تنزانيا المرتقبة اليوم لمواجهة يانج أفريكانز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع استشاري التغذية داخل الجهاز الفني لمناقشة كافة الأمور المتعلقة ببرنامج تغذية الفريق في رحلة تنزانيا التي تبدأ اليوم.

من ناحية أخرى يعقد غدا الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يشهد الاجتماع الفني الاتفاق علي الزي الرسمي للفريقين وايضا موعد الوصول إلي ارض الملعب وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

يحضر غدا مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا في تنزانيا للحديث عن مباراة يانج أفريكانز المقرر لها بعد غدٍ السبت في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الوحيد غدا في تنزانيا علي ملعب مكابا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بعد غد السبت في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني الاكتفاء بخوض مران وحيد في تنزانيا علي ملعب المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

حرص محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يرأس بعثة فريق الكرة إلي تنزانيا علي الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة اليوم إلي العاصمة التنزانية استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بعد غد السبت.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق يانج إفريكانز التنزاني في لقاء الجولة الثانية من منافسات بطولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج إفريكانز

وتقام مباراة الأهلي ويانج إفريكانز التنزاني في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل على ملعب بنجامين مكابا بتنزانيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ويانج إفريكانز

وتذاع مباراة الأهلى ويانج إفريكانز التنزاني على قناة bien sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل.

الأهلى راحة من التدريبات الجماعية أمس

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبو الفريق الأحمر راحة من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، وذلك بعد التعادل مع فريق سموحة السكندرى بنتيجة 0-0 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأول الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا ؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

الأهلى يفوز على ميدياما الغانى

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج افريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 3 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغانى بدون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني بدون نقاط

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 5 لاعبين من الأهلي في إحراز 10 أهداف خلال الثلاث مباريات التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات ثلاث اهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.