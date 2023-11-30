لم يرد بها نص والبعض يراها بدعة، 25 دعاء ليوم الخميس

يعد يوم الخميس من أفضل أيام الأسبوع ومن أكثرها مباركة، وهذا بسبب أن اليوم التالي له هو يوم الجمعة، مما يجعل يوم الخميس يتميز بالسكينة والطمأنينة، ويعد الدعاء يوم الخميس وخصوصا بعد غروب شمس الخميس سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإليكم 25 دعاء ليوم الخميس.

هل هناك دعاء ليوم الخميس؟

لا يوجد دعاء خاص بيوم الخميس دونًا عن باقي الأيام، ولمغفرة الذنوب تستطيع أن تدعو بأي دعاء من الأدعية التي كان يدعو بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما أنه يمكنك أن تدعو بدون صيغة معينة وبدون ترتيب معين، فباب الدعاء واسع.

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25 دعاءً ليوم الخميس

يوجد العديد من الأذكار والأدعية الخاصة بيوم الخميس والدعاء هو السبيل التي يجعل المسلم يتجه إلى الله لكي يقضي إليه احتياجاته ويسمع شكواه، ويوجد أوقات يستحب فيها الدعاء، ومن أكثر الأدعية الشائعة يوم الخميس هي:

1- اَللّـهمَّ اقْضِ لي فِي الْخَميسِ خَمْسًا لا يَتَّسِع لَها إلا كَرَمكَ وَلا يطيقها إلا نِعَمكَ: سَلامَةً اَقْوى بِها عَلى طاعتك، وعبادة اَسْتَحِق بِها جَزيلَ مَثوبَتِكَ، وَسَعَةً فِي الْحالِ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ، وَاَنْ تؤْمِنَني في مَواقِفِ الْخَوْفِ بِأمْنِكَ، وَتَجْعَلَن، مِنْ طَوارِقِ الْهمومِ وَالْغمومِ في حِصْنِكَ، وَصَلِّ عَلى محَمَّد وَآلِ محَمَّد، وَاجْعَلْ تَوَسلي بِهِ شافِعًا يَوْمَ الْقِامَةِ نافِعًا، اِنَّكَ أنت اَرْحَم الرّحِمينَ.

2- اللهم بارك لنا في حياتنا وفي عمرنا، واحلل علينا بركتك يا الله، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

3- اللهم إنك قادر على كل شيء، فبك استعين، وبك استغيث يا ذا الجلال والإكرام.

4- اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همّي، ولا تجعل مصيبتي في ديني ودنياي، فاجعلني يا الله من عبادك الصالحين.

5- اللهم ارزقني رزقًا تغنيني به عمن سِواك، فقد رفع عبدك الضعيف يده إليك يا الله، فلا تُردني إلا مجبور الخاطر.

6- اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وأحلل البركة على حياتنا، فأنت العلي الكريم الذي يقول للشيء كن فيكون.

7- اللهم يا من ترزق النملة في جحرها، ويا من ترحم من تشاء بغير حساب، قني من عذاب النار واجعلني لك شاكرًا مُجيبًا في كل الأوقات يا الله.

8- اللهم ارزقني علمًا نافعًا، وشفاء من كل سقم، وبركة في كل شيء، ورزقا واسعًا.

9- اللهم أنت ربي، أشهد أن لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فلا يغفر الذنوب إلا أنت

10- اللهم إنا نسألك من الخير كله، ومن الرزق كله، ومن الفرحة والسرور ما يُكتب لنا يا الله، فنحن لا نعلم ما هو خير لنا، لذا نستعيذ بك من الشر كله، ونتمنى من الحصول على الخير والبركة والرزق الوفير في حياتنا بأكملها يا الله.

11- اللهم عاملنا بُحسنك، وتداركنا بفضلك، وأعطنا أكثر مما نستحق يا الله، فأنت العالم بما تخفيه الصدور.

12- اللهم يا نور السماوات والأرض، نحمدك ونشكر فضلك على جميع النعم التي تُحيط بنا في حياتنا، فعاملنا بكرمك وحُسنك يا الله وأعطنا أكثر مما نستحق.

13- اللهم يا من تعلم ما نخفيه في صدورنا اذهب عني الحزن وتولني برحمتك، فإن رحمتك وسعت كل شيء.

14- اللهم إني أتوسل إليك أن ترحمني وتغفر لي شر ما فعلت، فإني أبوء بذنبي الذي افتعلته بدون إعياء مني به، فاللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

15- اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانثر علينا رحمتك، وقوي عزيمتنا بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام.

16- اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما ستطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

17- اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك.

18- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

19- الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

20- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

21- اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

22- الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِمًَا بِقُدْرَتِهِ، وجاء بِالنَّهارِ مُبْصِرًا بِرَحْمَتِهِ، وَكَسانِي ضياءه وَآتانِي نِعْمَتَهُ.

23- اللَّهُمَّ فَكَما أَبْقَيْتَنِي لَهُ فَأَبْقِنِي لأمثاله، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّد وآلة، وَلا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيالِي والأيام بِارْتِكابِ الْمَحارِمِ، وَاكْتِسابِ المأثم، وَارْزُقْنِي خَيْرَهُ، وَخَيْرَ ما فِيهِ، وَخَيْرَ ما بَعْدَهُ، وَاصْرِفْ عَنِّي شَرَّهُ، وَشَرَّ ما فِيهِ، وَشَرَّ ما بَعْدَهُ.

24-اللَّهُمَّ إنِّي بِذِمَّةِ الإسلام أَتَوَسَّلُ إلَيْكَ، وَبِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ أَعْتَمِدُ عَلَيْكَ، وَبِمُحَمَّد الْمُصْطَفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلة أَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ، فَاعْرِفِ اللَّهُمَّ ذِمَّتِي الَّتِي رَجَوْتُ بِها قضاء حاجَتِي، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

حكم تخصيص يوم معين بدعاء معين

فلا يجوز تخصيص يوم معين بدعاء معين، إذا لم يكن مما ورد به الشرع؛ لأن ذلك يعد من جملة البدع التي ينبغي تجنبها.

أما إذا كان الدعاء قد ورد في السنة، وصحّ عند العلماء ذلك، وقبلوه؛ فللمرء أن يدعو بذلك.

ودعاء المسلم بأي لفظ لا يخالف الشرع، سائغ وجائز في كل وقت، وفي كل يوم؛ لعموم إطلاق الآيات الحاثة على دعاء المرء ربه فيما يرجوه ويخافه، وغيرهما.

لكن تخصيص يوم معين، أو شهر معين بدعاء خاص به، من البدع الإضافية.