نشاط المرشح الرئاسي حازم عمر وحملته الانتخابية

شهد المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، نشاطا مكثفا في ضوء الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنطلق للمصريين في الخارج غدا ١ ديسمبر وتستمر لمدة ٣ أيام.

والتقى المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح للانتخابات الرئاسية، رفقة وفد من قيادات الحزب وحملته الانتخابية، بقداسة البابا تواضروس الثاني، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

شهد اللقاء جانبا من التعارف والحديث عن بعض الملفات الهامة، فضلًا عن الحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والتي يخوض السباق فيها المرشح حازم عمر.

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حضر اللقاء النائب محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية- أمين تنظيم الحزب، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية.

كما شارك في اللقاء: آمال عبد الحميد، إيهاب وهبة، أمل عصفور، أحمد عاشور، إيلاريا سمير، الدكتور كريم سالم شريف هلال، فاتن الفقي، المهندس أحمد إسلام، الدكتورة نيفين بسيوني، الدكتور ناصر عدلي، والمهندس جون بشرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء الاستعدادات النهائية التي تقوم بها الحملة قبل مرحلة الصمت الانتخابي، والتي ستبدأ يوم 8 ديسمبر القادم.

كما عقدت، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة الإعلام المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، وأيضًا رئيس لجنة الإعلام المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات الإعلام بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس لجنة الإعلام المركزية رحب فيها بالحضور من أمانة الإعلام، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه أعضاء الأمانة داخل الحزب في هذه الفترة تحديدًا، لاسيما أنهم هم الأساس في إبراز كل ما يقوم به الحزب والحملة من جهود.

وأشار اللواء محمد صلاح أبو هميلة، إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

وأوضح اللواء أبو هميلة، خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمهندس حازم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.