أول تعليق من مصطفى شلبي بعد إصابته بكسر في قدمه وعلاجه خارج الزمالك

الزمالك، قال مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كل الأخبار المتداولة عن خضوعه لـ فحوصات طبية خارج النادي ومع طبيب آخر غير طبيب الزمالك، أخبار غير صحيحة".

وتابع في تصريحات خاصة لبرنامج"زملكاوي" مع أحمد علي على قناة نادي الزمالك: طبيب الزمالك يعمل بكل جهد من أجل تجهيزي وأتابع البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بإصابتي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك الذي يعمل معي منذ تعرضي للإصابة ويتابع الأمور لحظة بلحظة.

وواصل: "حتى في الإصابة الأولى التي تعرضت لها في وقت سابق، وتماثلت بعدها للشفاء بشكل تام، ولا يوجد أي تقصير من جانب الدكتور محمد أسامة".

وأشار:"خضعت لـ أشعة جديدة منذ يومين تحت إشراف الدكتور محمد أسامة ضمن البرنامج العلاجي والمتابعة الخاصة بإصابتي".

وأضاف:"في الفترة الحالية أقوم بتنفيذ البرنامج العلاجي الخاص بي يوميًا داخل نادي الزمالك، وللتوضيح لا أعاني من أي كسور في القدم كما تردد".

ومن ناحيته كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في لقاء مودرن فيوتشر اليوم في مسابقة الدوري.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للموقع الرسمي: "نيمار تعرض لإصابة بكدمة في الأنف أدت إلى جرح سطحي، واللاعب شعر بدوخة وفضل الجهاز الطبي عدم استكماله للمباراة".

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن حالة اللاعب مطمئنة وسيكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق المقبلة بصورة طبيعية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الخميس، عقب الفوز على مودرن فيوتشر في لقاء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن ناحيته، أكد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك أن الفوز على مودرن فيوتشر في لقاء اليوم بالدوري مهم جدا، والفوز ساهم في تقدم الفريق بجدول ترتيب الدوري.

معتمد جمال مدرب الزمالك

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز دفعنا للتقدم عدة مراكز ولكن المركز الخامس ليس هدف الزمالك ونسعى للمنافسة على البطولة".

وأضاف أن لم يبدأ بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيا في مباراة اليوم من أجل إراحة اللاعب بعد مشاركته بصورة أساسية في مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، واعتمد عليه في الشوط الثاني لحاجة الفريق فنيا لخدماته.



وأوضح أنه يحرص على الحديث مع مجموعة اللاعبين البدلاء بشأن سبب عدم مشاركتهم في المباريات، وأضاف أنه يركز على تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا للمباريات.

وعلق على موقف مصطفى شلبي وموعد مشاركته في التدريبات قائلا: "اللاعب يعاني من شرخ في القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت قيادة الجهاز الطبي ويتم تجهيزه بالشكل الأمثل بنسبة 100%" وأن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي يؤدي عمله على أكمل وجه وهو من أفضل رؤساء الأجهزة الطبية في مصر.

وأوضح أن سيد عبد الله "نيمار" طلب استكمال المباراة رغم إصابته في الدقائق الأخيرة بدوخة ولكن الجهاز الطبي رفض عودته للمباراة.

وأكد أن الزمالك أغلق ملف الدوري بعد لقاء اليوم، وسيركز حاليا في لقاء سوار الغيني من أجل تحقيق الفوز، وسيتم تجهيز الفريق للمباريات المقبلة.

وفيما يخص موعد قرار عودة الثلاثي الموقوف للتدريبات قال معتمد جمال:" قرار إيقاف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي أمر يخص مجلس الإدارة حتى بعد انتهاء إيقافهم"

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ورفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة.

أحداث مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

في الدقيقة الأولى كاد أن يحرز مودرن فيوتشر الهدف الأول لكن أنقذ القائم الهدف قبل أن يحتسبها الحكم تسللا.

وظلت الكرة حائرة بين الفريقين مع محاولات بسيطة من جانب لاعبي مودرن فيوتشر في الربع ساعة الأولى، وألغى الحكم هدفا لمودرن فيوتشر بداعي التسلل.

وبدأ لاعبو الزمالك في التحرر شيئا فشيئا مع مرور الوقت محاولين الوصول لمرمى محمود جنش، الذي زاد عن مرماه في تسديدة زيزو.

وأحرز زيزو هدف التقدم في الدقيقة 39 ليتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، وأضاف نداي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

بدأ مودرن فيوتشر بضغط متواصل مع بداية الشوط الثاني محاولا تقليص الفارق، ولجأ نادي الزمالك للدفاع في النصف ساعة الأخيرة لمنع فيوتشر من تسجيل هدف تقليص الفارق.

وظل كما هو ثبات دفاعي من الزمالك وتراجع في المستوى الهجومي من فيوتشر، وألغى حكم المباراة هدف أحرزه سيف الجزيري بداعي التسلل.

تشكيل الزمالك أمام فيوتشر

ويأتي تشكيل الزمالك كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد عواد



في خط الدفاع: محمد طارق، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر



في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - إبراهيما نداي



في خط الهجوم: يوسف أوباما- سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، أيمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

وجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، طارق طه، باسم علي، محمد نصير، محمد صادق، هشام عادل، علي زعزع، عمر السعيد، مروان محسن.

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.