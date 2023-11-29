فضل يوم الخميس في المسيحية واليهودية والإسلام تعرف عليه

يوم الخميس هو أحد أيام الأسبوع السبعة، وهو يوم له فضل وبركة في الديانات المختلفة، وفي السطور التالية نستعرض معكم فضل يوم الخميس في المسيحية واليهودية والإسلام

يوم الخميس عند العرب قبل الإسلام

يوم الخميس في الجاهلية قديمًا هو خامسُ أيام الأسبوع، وسُميّ الخميس بهذا الاسم “مؤنس” لأنه يؤنَسُ به؛ لِقُربِهِ من الجُمعة الذي اعتاد العرب على الاجتماع فيه، كما أنه يومُ ملذاتٍ وأُنْسٍ لهم.كما أنّ اسم يوم الجمعة كان "عروبة"وكلمة خميس في اللغة العربية هي مصغّر كلمة الخامس، باعتباره خامس أيام الاسبوع، لكنّ اسمه قبل الإسلام، وكما ورد في أشعار العرب، هو "مؤنِس".

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يوم الخميس.. تعرف على فضل يوم الخميس في المسيحية واليهودية والإسلام

يوم الخميس في الإسلام

يعتبر يوم الخميس يعتبر من الأيام البيض، كما يعتبر من أفضل الأيام التي يدعو فيها المسلم بما يريد وخاصة عقب الصيام في هذا اليوم. كما يؤمن الكثيرون بأنه عند الموت في هذا اليوم سوف يرحم الله المسلم من عذاب القبر وفتنته،فقد قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. كما تتزاور أرواح الموتي في هذا اليوم وهو من الأيام المباركة التي يتقبل الله فيها الدعاء ويفضل المسلمين الصيام في هذا اليوم الذي يرفع فيه الأعمال حتى ترفع أعمالهم وهم صائمون، كما يعد الموت يوم الخميس من حسن الخاتمة التي ينعم الله بها وتؤدي الى الفوز بالجنة.

فضل صيام الاثنين والخميس:

يتضح فضل صيام يومي الاثنين والخميس في أن الأعمال فيهما تُعرض على الله -تعالى-، كما ثبت ذلك فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تُعْرَضُ الأعْمالُ في كُلِّ يَومِ خَمِيسٍ واثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ في ذلكَ اليَومِ، لِكُلِّ امْرِئٍ لا يُشْرِكُ باللَّهِ شيئًا، إلَّا امْرَءًا كانَتْ بيْنَهُ وبيْنَ أخِيهِ شَحْناءُ، فيُقالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حتَّى يَصْطَلِحا، ارْكُوا هَذَيْنِ حتَّى يَصْطَلِحا».

كما حرص النبي -عليه الصلاة والسلام- على صيامهما كما ورد عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه-: «يا رسولَ اللَّهِ! إنَّكَ تَصومُ حتَّى لا تَكادَ تُفطرُ، وتُفطرُ حتَّى لا تَكادَ أن تَصومَ! إلَّا يَومَينِ إن دَخلا في صيامِكَ وإلَّا صُمتَهُما، قالَ: أيُّ يومينِ؟ قُلتُ: يومَ الاثنينِ ويومَ الخَميسِ، قالَ: ذانِكَ يومانِ تُعرَضُ فيهما الأَعمالُ على ربِّ العالمينَ، فأحبُّ أن يُعرَضَ عمَلي وأَنا صائمٌ»؛ لذلك يجدر بالمسلم صيام يومَي الاثنين والخميس؛ تأسِّيًا برسول الله -صلّى الله عيه وسلّم-، واتِّباعًا لسُنته.

وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: «أنَّ رَجلًا سأَلَ عائشةَ عنِ الصيامِ، فقالت: إنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يصومُ شَعبانَ، وكان يتَحَرَّى صيامَ يومِ الخَميسِ والاثنَيْنِ».

فوائد صيام الاثنين والخميس:

فسر الرسول -صلى الله عليه وسلّم- سبب صيام الاثنين والخميس، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تعرضُ الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»، وقال عندما سأله الصحابة عن صوم الاثنين: «فيه ولدت، وفيه أنزل علي».

يوم الخميس.. تعرف على فضل يوم الخميس في المسيحية واليهودية والإسلام

فضل يوم الخميس في الديانة المسيحية

في التقاليد المسيحية الغربية، يحمل الخميس قداسة خاصة، فهناك الخميس المقدّس الذي يسبق عيد الفصح، وهو في بريطانيا جزء من الأسبوع المقدس. وفي الكنيسة الشرقية يكرّس الخميس لسانت نيكولاس وللحواريين.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر الخميس الرابع من شهر نوفمبر يوم الشكر، الذي يحتفل بذكرى إنقاذ المهاجرين الاوائل إلى القارة من الجوع على يد السكان الأصليين، الذين جلبوا لهم - بحسب الحكايات شبه الأسطورية - وليمة من الديك الرومي.

خميس العهد

عيد مسيحي يعرف بخميس العهد كما يعرف أيضًا بالخميس المقدس أو خميس الأسرار، وهو يوم مقدس يسبق عيد الفصح.

ويحتفل الأقباط، بـ"خميس العهد" من أسبوع آلام السيد المسيح، وترجع تسمية يوم الخميس بهذا الاسم، لأن السيد المسيح عقد عهدًا مع كنيسته بتأسيس سر التناول الذي يُعد أحد أسرار الكنيسة السبعة المكونة للديانة المسيحية، "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي" وفقًا لإنجيل لوقا.

وفي هذا اليوم تناول السيد المسيح عشاؤه الأخير مع تلاميذه الـ12 -وفقًا للديانة المسيحية-، وخانه تلميذه يهوذا الإسخريوطي بأن سلّمه لليهود، حتى تم القبض عليه وظل يُحاكم طوال يوم الخميس، حتى تم صلبه ظهر يوم الجمعة.

يؤدي الأقباط نوعين من الصلوات بـ"خميس العهد"، الأولى تُسمى صلاة البصخة، والثانية تُسمى صلاة اللقان.

فضل يوم الخميس في الديانة اليهودية

أما في الديانة اليهودية، فيُعد الخميس يومًا ميمونًا يستحب فيه الصيام، وتقرأ في صبيحته مزامير وأسفار توراتية. كما تتلى فيه صلوات خاصة. لكن حلول مناسبة مفرحة خاصة قد يؤدي إلى تجاوز تلك الطقوس، وإن كان اليهود عمومًا يعتبرون الثلاثاء أفضل يوم للزفاف، ما يحفظ الخميس لديهم يومًا للتعبد.