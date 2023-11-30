ضبط 2500 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، حملاتها التموينية ورقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، تأكيدا علي هيبة الدولة.



Advertisements

و قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية داخل نطاق مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، أسفرت عن ضبط 2500 عبوه مواد غذائية منتهية الصلاحية ليتم ضبطهم والعمل علي اعدامهم حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ