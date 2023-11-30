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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 30 -11-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم  الخميس، وتوقعت أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارًا على سيناء، بارد ليلًا.

 

حالة الطقس غدًا الخميس 30-11-2023 في محافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الخميس  30_11_2023 في الإسماعيلية


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

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جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوى وهي:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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