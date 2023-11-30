حبس تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة رجال المباحث بالجيزة
أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة رجال المباحث، واقتحام منزل مقاول وتمكنوا من سرقة مبلغ 345 ألف جنيه ومشغولات ذهبية، وعدد 6 هواتف محمولة حديثة ولاذوا بالفرار.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين نصبوا على مقاول شهير، أوهموه بأنهم رجال مباحث وفتشوا منزله واستولوا على عدد 6 هواتف ملك أفراد أسرته، وعقب انصرافهم اكتشف سرقة مبلغ 345 ألف جنيه ومشغولات ذهبية.
ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال المباحث
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، انتحلوا صفة رجال المباحث واقتحموا منزل مقاول وتمكنوا من سرقة مبلغ 345 ألف جنيه ومشغولات ذهبية، وعدد 6 هواتف محمولة حديثة ولاذوا بالفرار.
وكانت البداية ببلاغ ورد للواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، يفيد بتعرض مقاول شهير للنصب والسرقة من قبل 10 أشخاص، أوهموه بأنهم رجال مباحث وفتشوا منزله واستولوا على عدد 6 هواتف ملك أفراد أسرته، وعقب انصرافهم اكتشف سرقة مبلغ 345 ألف جنيه ومشغولات ذهبية.
على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات البلاغ.
وتمكن فريق البحث من خلال استخدام التقنيات الحديثة من كشف هوية الجناة وتحديد أماكنهم وتوجهت مأمورية بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش المباحث والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ونجحوا في القبض على 6 من أفراد التشكيل وبحوزتهم المسروقات.
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